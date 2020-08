Tunisia: stime record per export di olio d'oliva Nonostante il covid, la commercializzazione non si è mai fermata

(ANSAmed) - TUNISI, 27 AGO - Le esportazioni di olio d'oliva tunisino per la corrente stagione, equivalenti a circa 340.000 tonnellate di prodotto, genereranno entrate record pari a oltre 2 miliardi di dinari (circa 619.671.034 euro), contro i 1,2 miliardi di dinari dell'anno precedente. Lo ha detto il presidente dell'Ufficio dell'Olio tunisino (Onh), Chokri Bayoudh, precisando che queste entrate dovrebbero dare un contributo del 4,25% al ;;bilancio statale del Paese.



Le esportazioni di olio d'oliva tunisino hanno raggiunto, alla fine di luglio 2020, quasi 294.000 tonnellate per un valore di 1,7 miliardi di dinari, contro le 100.000 tonnellate per un valore di 1,2 miliardi di dinari della stagione precedente, ha detto ancora Bayoudh in un'intervista all'agenzia Tap. "Le esportazioni di olio d'oliva confezionato sono salite a 20.000 tonnellate. Ci auguriamo che raggiungano le 25.000 tonnellate entro la fine di questa stagione", ha aggiunto. "Alla fine di questa stagione (novembre 2020), prevediamo di esportare circa 340 mila tonnellate, che genereranno ricavi complessivi superiori ai 2 miliardi di dinari", ha ribadito Bayoudh indicando che, nonostante l'emergenza coronavirus, la commercializzazione dell'olio d'oliva tunisino non è stata mai interrotta. "Durante il blocco che è stato decretato a marzo e aprile, siamo stati in grado di esportare una media di 45.000 tonnellate al mese", ha detto Bayoudh.



L'80% delle esportazioni di olio d'oliva è destinato all'Ue (26 Paesi), il 15% agli Stati Uniti e al Canada e il 5% al ;;resto del mondo. Per molti anni, la Tunisia ha lavorato per diversificare i suoi mercati di esportazione ed è entrata in nuovi, compresi i mercati asiatici, in particolare quello cinese e indiano, ha detto Bayoudh. La Tunisia ha anche aumentato la sua presenza nei mercati statunitensi e canadesi che registrano una crescita annua dal 5% all'8%, ha osservato Bayoudh. Oggi, l'olio d'oliva della Tunisia viene esportato in 54 Paesi in tutto il mondo. (ANSA).