Festival giornalisti Med, fondazione Advantage tra i partner Istituzione promuove ricerca e formazione su temi sotenibilità

(ANSAmed) - ROMA, 29 AGO - Anche la Fondazione Advantage è tra i partner ufficiali dell'undicesima edizione del Festival Giornalisti del Mediterraneo, che torna anche quest'anno a Otranto dall'1 al 5 settembre 2020, nel rispetto di tutte le misure anti-Covid-19. Tra le personalità che prenderanno parte al Festival, infatti, anche Francesco Confuorti, presidente della Fondazione Advantage, istituzione attiva da molti anni nel campo del sostegno alle iniziative culturali e artistiche che promuove e diffonde la ricerca e la formazione sui temi della sostenibilità.



La Fondazione si occupa anche di blue e green economy, "argomenti inscindibili tra loro", spiega il presidente Confuorti, e vanta partner istituzionali di rilievo internazionale come la Fondazione Nelson Mandela e il Comune di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, nonché università e centri studi internazionali; collabora anche con il Consolato Onorario della Repubblica del Kenya di Milano, con cui ha varato il "Matera Project". Iniziativa che ha come fine ultimo la promozione della cultura, la difesa delle tradizioni e la valorizzazione delle eccellenze del territorio attraverso attività incentrate sulla sostenibilità ambientale, economica e finanziaria, sull'inclusione sociale, sulla consapevolezza di genere e sull'innovazione: temi alla base delle molteplici attività della Fondazione Advantage.



La Fondazione, che ha sedi anche a New York e in Lussemburgo, si avvale tra l'altro dell'operatività della piattaforma digitale Advantage Green - rappresentata dal suo managing director Chio Okaue - su cui si possono incontrare aziende (B2B) e consumatori (B2C). Un marketplace che promuove le comunità di aziende e consumatori sostenibili, orientandole al miglioramento dei comportamenti per raggiungere standard di sostenibilità e più alti livelli di redditività e posizionamento dei relativi prodotti e brand sul mercato, con focus anche sulle piccole e medie imprese del Made in Italy e sostegno al percorso verso la sostenibilità.



La piattaforma Advantage.green, la Fondazione Advantage e i progetti ad esse collegate, con tutti i benefici che ne derivano per il territorio e per gli stakeholder - siano essi privati, imprese o istituzioni - saranno discussi durante gli interventi del Presidente Confuorti al Festival dei Giornalisti del Mediterraneo; tutti gli eventi, interventi, e presentazioni potranno essere seguiti in streaming. (ANSAmed).