Libia: tv, Haftar annuncia ripresa export di petrolio Ma il via libera del generale è sottoposto a condizioni

(ANSAmed) - IL CAIRO, 18 SET - Il generale Khalifa Haftar ha annunciato una ripresa della produzione ed esportazione del petrolio in Libia che lui stesso sta bloccando dal gennaio scorso, "ma ad alcune condizioni". Lo ha detto lo stesso generale, come precisa un tweet dell'emittente Al Hadath.



"Haftar: la leadership delle forze armate ha deciso di riprendere la produzione ed export di petrolio con condizioni", riferisce il tweet della tv del gruppo Al Arabiya. Non si sa al momento quali siano queste condizioni.



Haftar ha annunciato la ripresa dell'export di petrolio "a condizione che non sia utilizzata nel finanziamento del terrorismo", riferisce fra virgolette il sito Al Wasat. Il comandante generale del sedicente Esercito nazionale libico come noto considera "terroristi" i componente delle milizie che controllano Tripoli, Misurata e altre parti dell'ovest della Libia. (ANSAmed).