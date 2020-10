Tunisia: webinar su contributo Italia a sviluppo sostenibile Evento di Ambasciata Italia e Aics di Tunisi

(ANSAmed) - TUNISI, 05 OTT - Martedì 6 ottobre, dalle ore 10,00 (ore 11,00 in Italia), sulla pagina Facebook dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo di Tunisi andrà in onda la diretta del webinar "Prospettive di sviluppo economico sostenibile: il contributo della Cooperazione italiana in Tunisia", un evento organizzato dall'Ambasciata d'Italia in Tunisia e dalla Sede Aics di Tunisi nel quadro della quarta edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile. Un incontro tra gli esponenti delle istituzioni tunisine, l'Unione Europea, la Banca Mondiale, Undp e i rappresentanti della Società Civile per discutere delle lezioni apprese e delle prospettive dello sviluppo sostenibile in Tunisia. Il Festival dello sviluppo sostenibile (22 settembre - 8 ottobre) è la più grande iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all'Italia di attuare l'Agenda 2030 dell'Onu e i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile. Il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale partecipa con la sua Rete diplomatico-consolare.



