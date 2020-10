Serbia inclusa nella prestigiosa Guida Michelin A dicembre i nomi dei ristoranti prescelti

(ANSAmed) - BELGRADO, 15 OTT - La Serbia è entrata a far parte della prestigiosa Guida Michelin che contiene i migliori ristoranti del mondo. Nel darne notizia, i media a Belgrado aggiungono che i nomi dei ristoranti serbi inclusi nella Guida si conosceranno a dicembre. Il punteggio massimo assegnato sono le tre stelle Michelin che si basano su cinque criteri - qualità dei prodotti utilizzati, maestria nel gusto e nella tecnica di cottura e preparazione, figura e personalità del cuoco in cucina, rapporto tra il prezzo e il prodotto offerto, il livello costante della qualità verificato da ispettori Michelin che visitano i ristoranti in maniera anonima.



Fra i Paesi della regione solo Croazia e Slovenia erano inclusi finora nella Guida Michelin, la Croazia con sette ristoranti stellati, la Slovenia con due. (ANSAmed).