Moda: Prada, da asta Sotheby's oltre 400mila euro per Unesco

MILANO - Sono state 595 le offerte che hanno portato il ricavato totale dell'asta online di Prada e Sotheby's a 439.362 euro, superando la stima pre-asta di 248.600-337.200 euro. Ogni articolo, unico nel suo genere, proveniva dalle sfilate uomo e donna che si sono svolte all'inizio di quest'anno e Prada donerà l'intero ricavato alle iniziative dell'organizzazione Global Education Coalition dell'Unesco in risposta alla pandemia di Covid-19, in particolare alla nuova campagna Keeping girls in the picture.



All'asta hanno preso parte offerenti da 27 Paesi, portando quasi la metà delle offerte per i 72 lotti oltre le stime più alte. Per il 73% dei partecipanti è stata la prima asta da Sotheby's. Tra i lotti di maggior successo, le due sculture dell'artista Rem Koolhaas che hanno ottenuto 68 offerte raggiungendo un totale complessivo di 83.160 euro. Tra i 40 look proposti, a toccare il prezzo più alto un abito in organza ricamato, con collana choker abbinata, cerchietto in metallo, bracciale Vanity e décolleté Mary Jane bicolore, venduto a 17.620 euro.