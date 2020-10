Tunisia: studio, lancio servizi 5G solo nel 2022

(ANSAmed) - TUNISI, 28 OTT - "Secondo i primi risultati di uno studio realizzato da una società di consulenza internazionale con il coordinamento dell'Autorità nazionale per le telecomunicazioni, il lancio dei servizi 5G sarà possibile in Tunisia solo dal 2022": lo ha detto ai giornalisti a margine dell'apertura del Tunisia Digital Summit il ministro delle Tecnologie della comunicazione e dell'economia digitale tunisino, Mohamed Fadhel Kraiem, aggiungendo che "dopo il lancio delle specifiche, entro la fine del 2021, gli esperimenti pilota saranno condotti dai tre operatori telefonici: Tunisie Telecom, Ooredoo e Orange".



La tecnologia 5G consentirà di accedere a velocità di gran lunga superiori a quelle del 4G, con tempi di latenza brevissimi ed elevata affidabilità, aumentando al contempo il numero di connessioni simultanee per area coperta, ha spiegato ancora il ministro. (ANSAmed) (ANSA).