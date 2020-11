Covid: Marocco 'produce 16 milioni di mascherine al giorno'

(ANSAmed) - RABAT, 12 NOV - "Il Marocco arriva a produrre 16 milioni di mascherine Anti-Covid al giorno; in totale da marzo, dall'inizio della pandemia, ne ha prodotte 340 milioni". È il ministro dell'Industria Moulay Hafid Elalmy a dichiararlo in Parlamento, a margine della sessione di questa mattina dedicata al Coronavirus, alle strategie di difesa dal Covid-19 e alle ripercussioni della pandemia sul sistema industriale del paese.



Il ministro ha anche detto che il 93 per cento degli impiegati nel settore industriale ha recuperato il lavoro a luglio, Le percentuali di rientro sono alte soprattutto nel settore farmaceutico (100%) e in quello automobilistico (97). "Gli obiettivi fissati per l'anno 2020 sono dunque stati raggiunti, in particolare in termini di creazione di posti di lavoro, con oltre 505.000 posti di lavoro", ha affermato Elalamy.



Quanto ai prodotti legati all'emergenza Covid, il ministro ha aggiunto: "l'unica azienda specializzata in etanolo produce 240 ettolitri al giorno di questo disinfettante essenziale".



