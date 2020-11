Conte e Sanchez, no a rinvii Recovery,tutta Ue si convincerà Italia, Grecia, Spagna, Malta, 'solidarietà europea su migranti'

(ANSAmed) - PALMA DI MAIORCA, 25 NOV - "Abbiamo avuto una forte sintonia nell'approccio europeo solidale nella crisi Covid, e da lì è nato un saldo legame con Pedro. Non ci nascondiamo le difficoltà, il prossimo Consiglio Ue sarà risolutivo per rendere operativi gli impegni ma siamo fiduciosi che continuando a lavorare insieme con coraggio e visione anche i Paesi che portano una frenata si convinceranno che tutti i cittadini europei non possono assolutamente aspettare" il Recovery Fund.



Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa con il premier spagnolo, Pedro Sanchez in occasione del vertice intergovernativo italo-spagnolo a Palma di Maiorca..



"Italia, Grecia, Spagna e Malta apprezzano gli sforzi della commissione Ue sul nuovo Patto sull'Immigrazione. Tuttavia, va affrontato lo squilibrio tra gli elementi di solidarietà e responsabilità per chiarire che una equa condivisione dei confini è un fattore essenziale per una vera politica europea sul sistema di immigrazione e asilo", si legge nella proposta di lavoro comune che - a quanto si apprende da fonti che partecipano al vertice - i 4 Paesi invieranno al presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, alla presidente della commissione Ursula von der Leyen e alla Cancelleria Angela Merkel, presidente di turno del semestre europeo. (ANSAmed).