Di Maio domani a Trieste, focus su zona economica Adriatico Trilaterale con omologhi di Croazia e Slovenia

(ANSA) - TRIESTE, 18 DIC - Un vertice tra i ministri degli Esteri di Italia, Croazia e Slovenia è in programma domani mattina a Trieste. Tra i temi al centro del tavolo di lavoro, le Zone economiche esclusive (Zee) dell'Adriatico.



L'incontro tra il titolare della Farnesina, Luigi Di Maio, il suo omologo croato Gordan Grlic-Radman e il ministro sloveno Anze Logar si terrà nella sede della Prefettura in piazza Unità d'Italia verso le 11.



In occasione di una recente visita a Zagabria, Di Maio aveva affermato che "l'Italia sta predisponendo la normativa per proclamare la Zona economica esclusiva" in Adriatico, "un passo - aveva sottolineato - che stanno facendo anche i nostri amici croati con l'obiettivo di assicurare la massima tutela possibile del mare Adriatico". In quell'occasione, durante una conferenza con Gordan Grlic Radman, Di Maio aveva spiegato che era stato deciso "di avviare appena possibile i negoziati per l'accordo di delimitazione marittima tra i nostri Paesi che contribuirà a rafforzare il nostro partenariato". All'incontro a Trieste è prevista anche la partecipazione della Slovenia.



La delimitazione di queste aree consentirà lo sfruttamento esclusivo a ciascuno Stato del tratto di mare individuato.



