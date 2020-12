Olio d'oliva: Europa rimane principale mercato della Tunisia Produzione 2020-21 stimata in 140.000 tonnellate

(ANSAmed) - TUNISI, 21 DIC - L'Europa rimane il mercato principale per le esportazioni di olio d'oliva della Tunisia. Lo ha reso noto in un comunicato il ministero tunisino dell'agricoltura, delle risorse idriche e della pesca aggiungendo che l'aumento della quota annuale concessa dall'Unione Europea alla Tunisia (56.700 tonnellate) in regime di esenzione, è ancora oggetto di colloqui con i partner europei, proprio come nelle stagioni precedenti. La produzione di olio d'oliva in Tunisia per la stagione 2020/2021 è stimata in 140.000 tonnellate, rispetto a una produzione record di 400.000 nella stagione precedente, con un calo percentuale del 65%, secondo l'Ufficio dell'olio tunisino. La Tunisia è attualmente in trattative con l'Unione europea per aumentare la sua quota di esportazione in esenzione da 56.700 tonnellate a 100.000 tonnellate, in attesa del completamento dei negoziati su un accordo commerciale globale con l'Ue. L'ex direttore generale dell'Ufficio dell'Olio tunisino, Chokri Bayoudh, ha dichiarato alla Tap che il valore delle esportazioni di olio d'oliva della Tunisia potrebbe superare per la prima volta quest'anno i 2 miliardi di dinari.



La Tunisia è uno dei maggiori produttori ed esportatori di olio d'oliva al mondo. Circa l'80% delle sue esportazioni è destinato all'Ue, che è il suo principale partner economico e commerciale, mentre il 15% delle sue esportazioni è destinato ai mercati statunitense e canadese, conclude la nota. (ANSAmed).