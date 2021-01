Dubai, nuovo sostegno economico per pandemia da 70 milioni Ristori anche a hotel, ristoranti ed eventi cancellati per covid

(ANSAmed) - NAPOLI, 08 GEN - Dubai ha varato una nuova tranche di 315 milioni di dirham, pari a 69,7 milioni di euro, portando il valore totale degli incentivi per affrontare la pandemia da coronavirus a 7,1 miliardi di dirham, (un miliardo e mezzo di euro).



Presentando il nuovo fondo, Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, principe di Dubai e presidente della commissione esecutiva, ha detto che il pacchetto estende la validità di alcune delle iniziative per altri sei mesi, da gennaio a giugno. Sheikh Hamdan, riferisce il Khaleej Times, ha ricordato gli sforzi del governo per ridurre l'impatto della crisi globale, accelerando il percorso di ripresa delle filiere, in linea con le direttive di Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primo ministro degli Eau. "Nonostante le sfide della pandemia - ha detto Sheikh Hamdan - la nostra economia sta recuperando. Abbiamo le capacità e le risorse per raggiungere le eccellenze dell'economia e accelerare il recupero dei nostri settori economici, siamo fiduciosi che la nuova fase porterà opportunità per imprenditori e investitori".



L'ultimo round di incentivi di Dubai si aggiunge a misure fiscali con la banca centrale degli Eau che ha aperto un fondo da 22 miliardi di euro che ha favorito 321.000 beneficiari tra cui 321.000 cittadini, 1500 società e 10.000 piccole e medie imprese fino a novembre. In più il governo nazionale ha stanziato tre miliardi e mezzo di euro per sostenere l'economia.



Le nuove iniziative di sostegno coinvolgono anche gli alberghi: gli hotel non sulla spiaggia e i loro ristoranti avranno un ristoro del 50% delle somme non incassate per la pandemia e sostegni sono stati rinnovati anche per la cancellazione di eventi di spettacolo, mostre e appuntamenti congressuali.



(ANSAmed).