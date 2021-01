Webinar Ice per opportunità imprese italiane in Tunisia Settori interessati, agricoltura, rinnovabili, aerospazio

(ANSAmed) - TUNISI, 13 GEN - L'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, in collaborazione con Confindustria Campania, Confindustria Caserta, Unione Industriali Napoli e Fondazione per la Sussidiarietà, nell'ambito del Progetto "I Giorni del Sud", organizza il 28 gennaio alle 14.30 su Piattaforma Fiera Smart365 un webinar dedicato alla Tunisia.



L'iniziativa, rende noto l'Ice di Tunisi sul proprio sito, è diretta alle aziende dell'intero territorio nazionale interessate ad approfondire le opportunità di collaborazione industriale in Tunisia con particolare riguardo ai seguenti settori: aerospazio e agricoltura biologica, biotecnologie, ICT, energie rinnovabili e trattamento rifiuti. Per maggiori informazioni https://www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2020/ @@/847 (ANSAmed) (ANSA).