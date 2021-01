Francia: 2020 anno record per creazione imprese Ma contrazione del 4,2% a dicembre rispetto a novembre

(ANSAmed) - PARIGI, 15 GEN - La creazione di aziende in Francia è aumentata del 4% nel 2020 rispetto al 2019, raggiungendo un nuovo record, ma è calata del 4,2% a dicembre rispetto a novembre: è quanto riferisce l'Insee, l'Istituto Nazionale di Statistica della Francia.



In totale, sono oltre 848.000 le imprese costituite in Francia lo scorso anno, contro 815.000 nel 2019, a sua volta un anno record. Il settore "trasporti e depositi di magazzino" è quello che ha segnato la piu' forte crescita lo scorso anno, del 27,1%. Un fenomeno dovuto al boom delle consegne a domicilio legato agli effetti del coronavirus.(ANSAmed).