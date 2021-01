Siria: nuova banconota di grosso taglio, senza foto Assad Banca centrale tenta di frenare crollo dell'economia

(ANSAmed) - BEIRUT, 25 GEN - A poche settimane dal decimo anniversario dello scoppio della violenza armata in Siria, la Banca centrale siriana ha iniziato a far circolare una nuova banconota da 5.000 lire siriane, in quello che segna l'ultimo sforzo del governo per sostenere l'economia in forte crisi. Per la prima volta nella storia monetaria siriana degli ultimi decenni, su una valuta cartacea di valore medio-alto non figura l'immagine del presidente Bashar al Asad o di suo padre Hafez.



In una nota della Banca centrale, ripresa dai media governativi, si afferma che la nuova banconota - il taglio più grande finora mai messo in circolazione - è stata emessa "per soddisfare le esigenze del mercato, facilitare le transazioni in contanti e ridurne i costi". La crisi economica siriana è alimentata non soltanto dalla pandemia, ma soprattutto dalla crisi finanziaria nel vicino Libano, da quella valutaria in Turchia, e dalle rinnovate sanzioni statunitensi contro entità e personalità politiche e imprenditoriali siriane e libanesi. In questo contesto, la valuta siriana ha toccato il minimo storico questa estate. Più dell'80% della popolazione siriana vive sotto la soglia di povertà. (ANSAmed).