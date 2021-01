Al via edizione online ViniVeri con 70 vignaioli artigiani

ROMA - Prende il via oggi l'edizione online di "ViniVeri-Assisi 2021" con protagonisti 70 vignaioli artigiani. L'edizione virtuale - spiega una nota - si è resa necessaria per affrontare le difficoltà causate dall'emergenza sanitaria dovuta al covid-19. L'edizione online, considerata anche "un'opportunità per percorrere strade nuove con creatività e speranza", è organizzata, per "i tanti appassionati del vino secondo natura", con un rinnovato sito ufficiale del Consorzio ViniVeri e il canale YouTube (Consorzio ViniVeri-YouTube) con 70 video pillole registrate direttamente dai vignaioli nelle loro aziende vinicole, divise per regioni oltre a Spagna e Slovenia.



Le 70 video-interviste, costruite con voci e storie in tre domande, vedono ogni singolo produttore illustrare il vino più rappresentativo che avrebbe presentato in anteprima ad Assisi 2021, descrive l'annata e racconta un aneddoto legato alla produzione o allo svolgersi di quella specifica vendemmia. "A cavallo di Capodanno - spiega il presidente del Consorzio ViniVeri Paolo Vodopivec - è nata l'idea di non abbandonare il nostro primo incontro annuale, ma di proporlo in maniera diversa, accessibile a tutti. Un modo per rimanere in stretto contatto non solo con il pubblico che visita le nostre manifestazioni, ma anche con il mondo della comunicazione, le reti di distributori e tutti gli appassionati di vini naturali.



In pochi giorni 70 vignaioli hanno risposto con entusiasmo diventando protagonisti "artigianali" di video completamente "home made".