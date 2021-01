Serbia: da Bers 1,7 mln euro per banda larga nelle zone rurali

BELGRADO - La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) ha donato 1,7 milioni di euro a favore di un progetto per l'introduzione della banda larga internet nelle regioni rurali della Serbia.

Il relativo accordo, riferiscono i media, è stato firmato ieri a Belgrado da rappresentanti del governo serbo e della Bers. Il progetto riguarderà 90 mila nuclei familiari in 600 insediamenti rurali in tutta la Serbia. A siglare l'intesa sono stati i ministri del commercio e turismo Tatjana Matic e dell'integrazione europea Jadranka Joksimovic, con la rappresentante regionale della Bers Zsuzsanna Hargitai, presente il capo della rappresentanza Ue in Serbia Sem Fabrizi.