Economia: Tunisia, Pil -8,8% nel 2020

(ANSAmed) - TUNISI, 16 FEB - Il prodotto interno lordo (Pil) della Tunisia ha registrato nel 2020 un calo record dell'8,8% rispetto al 2019: lo ha reso noto oggi l'Istituto nazionale di statistica (Ins), spiegando che la flessione maggiore si è avuta nel quarto trimestre dell'anno. Da parte sua, nella legge finanziaria supplementare 2020 il governo aveva previsto per il 2020 una contrazione del Pil del 7,3% dovuta alla pandemia di coronavirus.



Il valore aggiunto delle industrie manifatturiere è diminuito l'anno scorso del 4,5%, principalmente a causa di un calo della produzione nella maggior parte dei settori, come il chimico (-13,8%), l'alimentare (-8,2%) e il tessile-abbigliamento (-5,5%). Il settore edile ha invece registrato una crescita dell'1%. Il valore aggiunto delle industrie non manifatturiere è sceso del 3,2%, principalmente a causa di un calo del 34% della produzione nel settore minerario, a seguito della diminuzione della produzione di fosfato grezzo. La produzione in questo settore è stata stimata in 3,1 milioni di tonnellate nel 2020 contro 3,7 milioni di tonnellate nel 2019. (ANSAmed).