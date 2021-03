Tav: sondaggio, 95% francesi favorevole a Torino-Lione

(ANSAmed) - PARIGI, 12 MAR - Una schiacciante maggioranza di francesi, il 95%, è favorevole al progetto di linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione: è quanto emerge da un sondaggio realizzato in Francia e in Italia dall'istituto BVA.



Inoltre, secondo lo studio, l'84% dei simpatizzanti del partito ambientalista Europe-Ecologie-Les-Verts è favorevole al progetto. Una proporzione che sale all'85% nella regione di Lione.



Il sondaggio è stato realizzato su un campione di 1.000 persone contattate per telefono. Secondo il comitato 'La Transalpine', tra i principali protagonisti del progetto che punta a unire in modo ancora più forte l'Europa liberando in parte le Alpi dall'inquinamento dei Tir, il sostegno alla Torino-Lione "è in aumento rispetto al 2019 tra tutte le classi d'età, tra tutte le categorie socio-professionali, e tra tutti gli elettorati". (ANSAmed).