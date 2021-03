Italia e Tunisia per un ecosistema comune per le startup Ice lancia Lab Innova For Tunisia 2021, per 20 startup locali

(ANSA) - TUNISI, 17 MAR - Con "Lab Innova for Tunisia 2021" prendono il via le azioni di sviluppo di innovazione collaborativa tra Italia e Tunisia per costruire un ecosistema comune nel campo delle startup.



Finanziato con il Piano Straordinario del Made in Italy, il progetto è gestito dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia a Tunisi e in partenariato con le controparti locali Smart Tunisia, Smart Capital, Smart Tunisian Technoparks, Pôle de Competitivité de Sousse e Pôle de Sidi Thabet.



Si tratta - spiega in una nota l'ICE di Tunisi, di un percorso integrato di sviluppo all'estero destinato a 20 startup tunisine, impegnate nell'innovazione tecnologica di prodotti e servizi che possano concretizzarsi in partnership nei settori di comune interesse come Robotica, Agritech & Smart farming, MedTech e ICT (Blockchain, Cybersecurity e intelligenza artificiale). In Africa, il format del Lab Innova è stato già realizzato in Etiopia, Angola, Mozambico e Uganda ma rivolto alle PMI in generale e con un focus sull'Agritech. Per la prima volta, in considerazione delle peculiarità della Tunisia che ha un tessuto produttivo meglio strutturato, il progetto sarà tarato sulle startup e su comparti più strategici. La Tunisia ha recentemente intrapreso una serie di misure a favore delle startup per produrre innovazione e valorizzare i giovani talenti. Queste misure si sono tradotte nello Startup Act 2018, che ha costituito il quadro di riferimento normativo degli startupper tunisini, e successivamente nella messa a punto di strumenti finanziari per accompagnare le startup nelle varie fasi di sviluppo, come il programma Fond des Fonds. Anche se l'ecosistema delle startup tunisine è ancora agli inizi, esistono già testimonianze di eccellenze che fanno della Tunisia uno dei paesi più innovatori in Africa.



Saranno 20 startup, tra quelle selezionate e certificate che potranno usufruire di questo percorso di formazione specialistica. "Lo spirito del progetto - dice Donatella Iaricci, la Direttrice dell'ICE-Agenzia a Tunisi - sarà proprio quello di creare condizioni di sviluppo secondo modelli uniformi per consolidare i rapporti commerciali e di collaborazione industriale tra Italia e Tunisia, soprattutto nei comparti ad alto contenuto tecnologico". (ANSA)