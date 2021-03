Cinema: online il bando di co-sviluppo Italia-Tunisia 2021 Scadenza il 17 maggio

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - Scadranno prossimo il 17 maggio i termini per la presentazione delle domande di accesso al bando di co-sviluppo Italia-Tunisia. Lo rende noto la Direzione generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura con un avviso sul proprio sito. Il bando si riferisce al Fondo bilaterale per lo sviluppo di opere cinematografiche in coproduzione tra i due Paesi ed ha un budget totale di 280 mila euro, messi a disposizione dalla Dg Cinema e Audiovisivo e dal Centre National du Cinéma et de l'Image di Tunisi.



Il Fondo si rivolge ad opere cinematografiche che, indipendentemente dal genere (fiction, animazione e documentario), siano destinate a una prima diffusione nelle sale cinematografiche e che abbiano una durata superiore a 52 minuti.



Le domande di contributo dovranno essere inoltrate all'indirizzo pec dg-ca.bandi-cosviluppo@mailcert.beniculturali.it. Il contributo destinato a ciascun progetto vincitore potrà essere massimo di 30 mila euro per i progetti maggioritari italiani e un massimo di 50 mila dinari tunisini per i progetti maggioritari tunisini.



Per beneficiare dell'aiuto, le opere cinematografiche devono essere realizzate da almeno un produttore con sede legale in Italia e almeno un produttore con sede legale in Tunisia. Il Fondo bilaterale per lo sviluppo di opere cinematografiche in coproduzione tra l'Italia e la Tunisia nasce dall'accordo, firmato l'11 maggio 2018, tra il Direttore Generale Cinema del Ministero per i beni e le attività culturali (Roma) e il Direttore generale del Cinema de Le Centre National du Cinéma et de l'Image (CNCI) di Tunisi, che ha stabilito la creazione di un fondo bilaterale di sostegno allo sviluppo, destinato ad incoraggiare le coproduzioni artistiche italo-tunisine di opere cinematografiche di lungometraggio.



Maggiori informazioni a http://www.cinema.beniculturali.it/Notizie/5526/68/bando-per-lo- sviluppo-di-progetti-in-coproduzione-tra-l-italia-e-la-tunisia-a perte-le-iscrizioni-all-edizione-2021 (ANSA).