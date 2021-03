Tunisia: programma Ue finanzia 40 progetti ecologici imprese

NAPOLI - Confederazione degli Imprenditori della Tunisia (Conect) ha annunciato il lancio di un programma di formazione a beneficio di 40 ecoimprenditori con idee per progetti e progetti in fase di avvio. Il programma fa parte del partenariato del progetto Green Impact MED (GIMED) finanziato dall'Unione Europea.



Come riporta il sito "L'economiste Maghrebin", Conect ha spiegato che il programma si rivolge a 40 imprenditori con idee di progetto che saranno supportati nella prima fase del programma nell'avviamento della loro impresa.



Il programma di formazione si rivolge a progetti relativi a settori economici sostenibili e circolari, copre aree come l'agricoltura biologica, la gestione sostenibile dei rifiuti, le energie rinnovabili, il turismo sostenibile, i tessuti biologici, l'edilizia sostenibile e la produzione di cosmetici biologici.



I candidati selezionati potranno così accedere a percorsi formativi e di supporto, che consentiranno loro di acquisire conoscenze e competenze utili alla realizzazione dell'idea imprenditoriale o allo sviluppo del proprio business e nella ricerca di risorse finanziarie private e pubbliche necessarie.



La formazione iniziale si concentra su l'analisi e la creazione di modelli di business sostenibili dal punto di vista sociale e ambientale, l'accesso al mercato e l'accesso ai finanziamenti.



Al termine della formazione, le idee progettuali e i progetti esistenti più promettenti passeranno alla fase successiva, con sessioni di coaching di gruppo e personalizzate per ciascuno dei partecipanti selezionati.



I partecipanti con le migliori idee di progetto e che concluderanno il percorso di formazione e supporto, parteciperanno ad un concorso che darà loro la possibilità di vincere un contributo di 7.500 euro per sostenere la creazione o lo sviluppo delle loro imprese.