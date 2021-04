Design, nasce piattaforma che collega Italia ed Egitto Nuovo sito creato da Fuorisalone.it e una rivista egiziana

(ANSAmed) - IL CAIRO, 09 APR - Una piattaforma digitale che punta a collegare Italia ed Egitto sulla base del design, dell'architettura e del paesaggismo, ma con incursioni anche nella moda e nell'arte, è stata creata da fuorisalone.it e dalla rivista specializzata egiziana El Beit Magazine e presentata giovedì al Cairo.



La nuova rivista digitale "Cairo Milano Design" sarà attiva dal 15 aprile costituendo una sezione del portale www.fuorisalone.it e spera di avere "estensioni fisiche" a settembre durante la prossima Milano Design Week, l'unione del Salone del Mobile e degli eventi "fuori Salone" sparsi per Milano, come è stato segnalato a margine di una presentazione per la stampa svoltasi all'Istituto italiano di cultura (Iic) della capitale egiziana.



E' previsto inoltre che vengano sviluppate "molte iniziative" con marchi e designer italiani ed egiziani grazie alle reti di Fuorisalone in Italia e della rivista del gruppo editoriale egiziano al-Ahram in Egitto.



"Pensiamo che il design sia un linguaggio molto buono, bello ed utile per far incontrare diverse culture e rinnovare il patrimonio" dei Paesi, ha detto - parlando in inglese in un video proiettato al lancio dell'iniziativa - Luca Fois, cofondatore del nuovo "net magazine" e docente alla facoltà di Design del Politecnico di Milano.



Un altro cofondatore, Cristian Confalonieri, sempre in un video ha detto di credere fermamente che la nuova collaborazione italo-egiziana sarà capace di creare "relazioni" con "marchi e società sviluppando progetti speciali" e, fra l'altro, "offrendo una vasta gamma di servizi".



Dopo le due analoghe con Pechino e Tokyo, si tratta della terza collaborazione estera di Fuorisalone, è stato ricordato nella presentazione. "Cairo Milano Design" nasce "sotto il patrocinio" del premier egiziano Moustafa Madbouly e "punta a comunicare il meglio della creatività egiziana", è stato inoltre sottolineato aggiungendo che il nuovo sito "apre una porta per lo scambio di conoscenze" e "la creazione di partenariati".



Inoltre intende "cementare forti relazioni di affari offrendo un mondo di opportunità".



La piattaforma "punta a creare un dialogo culturale" e un "ponte fra le due iconiche città" andando anche "oltre", è stato aggiunto. La presentazione della piattaforma è stata arricchita dall'esposizione, nei locali dell'Iic, di sette pezzi di design scelti dichiaratamente per testimoniare la vicinanza di stile fra la creatività italiana e quella egiziana.



"Fuori Salone è un grande festival culturale che coinvolge tutta a città di Milano", ha ricordato il direttore dell'Iic del Cairo, Davide Scalmani, parlando alla platea composta da giornalisti e varie personalità tra cui il presidente del gruppo Al Ahram, Abdel-Mohsen Salama.



L'evento annuale organizzato in occasione del Salone internazionale del mobile di Milano ha dimostrato a italiani e visitatori stranieri "che il design è collegato a tutta la nostra vita", ha detto ancora Scalmani. (ANSAmed).