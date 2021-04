Di Maio, nostre imprese ripartono sull'autostrada libica 'Altri Stati devono ancora fare intese noi ne abbiamo già tante'

(ANSAmed) - ROMA, 21 APR - "Le imprese italiane stanno per ripartire con i lavori di costruzione delle più grande autostrada libica, che va dal confine tunisino a quello egiziano, e dell'aeroporto internazionale di Tripoli". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervistato da Maria Latella a Radio Confapi.



"Tra qualche mese - ha specificato il ministro - inauguriamo il lotto est dell'autostrada". "Ma non ci sottovalutiamo.



Rispetto ad altri Stati che adesso devono iniziare a fare accordi con la Libia - ha aggiunto - noi abbiamo tanti accordi del passato che dobbiamo solo attuare".



"Il 22 aprile - ha proseguito Di Maio - verrà la ministra degli Esteri libica e organizzeremo un business forum tra le imprese italiane e le istituzioni libiche per costruire un canale diretto per gli investimenti. C'è un Paese da ricostruire, lavoriamoci insieme".



"Finché si fanno parlare le armi l'Italia arretra - ha detto ancora il ministro - ma quando le armi tacciono possiamo avanzare. Abbiamo tanti accordi del passato che dobbiamo solo attuare. Siamo già dentro gli appalti, dobbiamo solo farli ripartire". (ANSAmed).