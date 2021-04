Von der Leyen, Portogallo primo a presentare piano Recovery

(ANSA) - BRUXELLES, 22 APR - "Il Portogallo ha appena presentato il suo piano per il Recovery. Accolgo questa importante pietra miliare affinché l'Ue emerga più forte dalla crisi". Così la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, su Twitter. Il Portogallo (presidenza di turno del Consiglio Ue) è il primo dei 27 a presentare ufficialmente il suo piano.



"La presentazione del piano portoghese per il Recovery segna l'inizio di una nuova fase per ricostruire meglio la nostra economia europea. Nelle prossime settimane riceveremo e valuteremo i piani di quasi tutti i Paesi dell'Unione trasformando Next Generation Ue in realtà". Così il commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, su Twitter. (ANSA).