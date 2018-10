Gas: Bianco(Anci), su distribuzione sì a investimenti locali

(ANSA) - ROMA, 3 OTT - "Come presidente del Consiglio nazionale dell'Anci, per evitare eventuali interpretazioni fuorvianti rispetto alla posizione dell'Associazione sulla metanizzazione delle aree del nostro Paese, mi preme specificare che quanto espresso dal delegato Energia e Rifiuti nell'audizione di martedì davanti alla commissione Industria del Senato è riferito alle criticità della Strategia energetica nazionale, ma non attiene alla necessità di liberalizzare il settore del gas naturale in ambito locale, strategia che vede l'Anci in prima linea per tutelare amministrazioni e cittadini e per garantire un servizio accessibile, efficace ed efficiente con tariffe sostenibili anche per le fasce sociali più deboli".



Lo puntualizza in una nota Enzo Bianco dell'Anci.



"Peraltro - aggiunge - gli adempimenti connessi alla metanizzazione locale attraverso le gare, sono inseriti nel contesto degli obblighi comunitari sulla concorrenza ed apertura del mercato. Sulla SEN invece, come giustamente rappresentato dallo stesso Delegato nel corso dell'audizione, la discussione è in corso nella commissione Ambiente dell'Anci".(ANSA).