Energia: Eni avvia nuovo impianto fotovoltaico in Tunisia Azienda rinnova impegno nel promuovere sviluppo sostenibile

(ANSAmed) - ROMA, 12 MAR - Eni, tramite la propria società Eni Tunisia BV, ha avviato la costruzione di un nuovo impianto fotovoltaico nella concessione petrolifera di Adam (Eni op.25%) in Tunisia. L'impianto, a sostegno delle operazioni upstream, fornirà energia verde operando in configurazione offgrid. Lo rende noto il gruppo.



L'impianto fotovoltaico di Adam, situato nel Governatorato di Tataouine, ha una capacità di picco di 5Mw e la sua realizzazione è prevista entro la fine del 2019.



Il gruppo, precisa la nota, tramite la propria società Eni New Energy Pakistan, ha avviato un altro impianto simile in prossimità del campo a gas di Bhit (Eni op. 40%) in Pakistan.



Quest'ultimo ha una capacità di picco di 10Mw e sarà completato entro ottobre di quest'anno.(ANSAmed).