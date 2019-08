Gaza: media, atteso l'inviato del Qatar con fondi a Striscia Al-Emadi poterà somme per centrale elettrica e per stipendi

(ANSAmed) - TEL AVIV, 19 AGO - L'inviato del Qatar, ambasciatore Mohammed al-Emadi, è atteso in settimana a Gaza. Lo riferiscono i media secondo cui al-Emadi entrerà nella Striscia passando per Israele. L'inviato del Qatar porterà con se i fondi mensili destinati a tenere operativa la centrale elettrica di Gaza che fornisce energia alla Striscia e agli stipendi per le famiglie bisognose dell'enclave palestinese. La missione di al-Emadi fa parte delle intese raggiunte, grazie anche all'Onu e all'Egitto, per una tregua indiretta tra Hamas e Israele.



