Energia: amb. Israele, accordo con Snam per sostenibilità

(ANSAmed) - ROMA, 10 OTT - "L'accordo con Snam contribuisce alla comune sfida per un'economia più sostenibile e dimostra la complementarietà strategica delle nostre economie", così l'ambasciatore d'Israele in Italia Dror Eydar, oggi a margine della firma del memorandum of understanding tra Snam e l'Autorità per l'Innovazione di Israele, in occasione della conferenza "The hydrogen challenge" sulla potenzialità dell'idrogeno come vettore di energia pulita.



L'accordo - annunciato alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dall'amministratore delegato di Snam Marco Alverà - è dedicato all'innovazione nell'ambito dell'energia sostenibile e ha come obiettivo il potenziamento della sinergia tra le start up israeliane e una delle principali utility europea come Snam. La mutua collaborazione - si legge in una nota dell'ambasciata israeliana a Roma - permetterà inoltre all'azienda italiana di sfruttare le tecnologie sviluppate in Israele e di beneficiare del supporto strategico e finanziario da parte dell'Autorità pubblica che promuove l'ecosistema dell'innovazione in Israele.



"Attraverso questo protocollo, Snam è tra le prime aziende italiane a dotarsi degli strumenti necessari per sfruttare a pieno le enormi potenzialità sinergiche tra il settore tecnologico israeliano e le necessità industriali italiane. Mi auguro che l'accordo di oggi segni il passo per futuri successi e che molte altre aziende italiane seguano l'esempio di Snam, con cui, oltre al comune impegno per una crescita più sostenibile, condividiamo la visione della cornice della sicurezza infrastrutturale e degli approvvigionamenti energetici regionali e globali", ha dichiarato ancora Eydar.(ANSAmed).