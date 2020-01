Libia: Erdogan, da 2020 perforazioni nel Mediterraneo 'Nelle zone del Mediterraneo inquadrate dal patto con Tripoli'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 16 GEN - La Turchia avvierà quest'anno "attività di esplorazione e perforazione" nel Mediterraneo nelle zone inquadrate dall'accordo sulla demarcazione dei confini marittimi con la Libia. Lo ha annunciato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, spiegando che "la nave Oruc Reis effettuerà inizialmente un'esplorazione sismica".



"Non è più possibile per altri Paesi condurre attività di ricerca sismica e di perforazione senza il consenso della Turchia e della Libia nelle aree designate dall'accordo marittimo", ha aggiunto il leader di Ankara. Il memorandum d'intesa, siglato a fine novembre a Istanbul da Erdogan con il premier del Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli Fayez al-Sarraj, è stato condannato da gran parte della comunità internazionale, che non lo ritiene legittimo. In particolare, Grecia e Cipro denunciano violazioni delle rispettive frontiere.



(ANSAmed).