Energia: mega impianto solare Andalusia verso completamento Finanziato da Bei, lavori a 85%, darà energia a 145.000 case

(ANSAmed) - NAPOLI, 30 GIUGNO - Il Progetto Solare Cabrera nonostante le difficoltà per la pandemia covid, è arrivato all'85% della costruzione e presto fornirà all'Andalusia energia elettrica attraverso il più grande parco solare della regione, uno dei più grandi della Spagna.



Il punto sull'avanzamento del progetto arriva dalla Banca Centrale Europea che ha finanziato la costruzione della centrale solare con 43,5 milioni di euro consapevole che porterà un forte avanzamento nell'energia alternativa nel Paese e creerà 350 posti di lavoro. Il progetto prevede l'attivazione di 4 piantagioni solari da 0 megawatt ad Alcalá de Guadaira, vicino Siviglia, che forniranno energia pulita per circa 145.000 case ogni anno e contribuirà a ridurre le emissioni di co2 di 300.000 tonnellate l'anno. L'impianto avrà un significativo impatto nel programma iberico di generare il 20% di energia di tutto il Paese da fonti rinnovabili entro la fine di quest'anno.



L'impianto contribuirà al programma europeo di assicurare il 32% di energia all'Unione da rinnovabili entro il 2032.



""Con il sostegno economico dell'Ue - ha commentato il commissario all'economia Paolo Gentiloni - circa 145.000 case spagnole beneficeranno di energia pulita, riducendo drasticamente le emissioni in Andalusia. Con ogni investimento di questo tipo facciamo un ulteriore passo avanti verso il nostro obiettivo di rendere neutro il clima dell'Unione entro il 2050". (ANSAmed),.