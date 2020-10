Libia: la Noc annuncia ripresa produzione petrolio

TUNISI - La Compagnia petrolifera libica (Noc) libica ha annunciato in una nota "la revoca dello stato di forza maggiore in vigore all'ultimo campo petrolifero "El Feel" (l'elefante) e anche la fine delle chiusure di tutti i giacimenti, le linee petrolifere e i porti da lunedì 26 ottobre, data di ripresa della produzione petrolio in Libia".



L'annuncio segue di pochi giorni la firma di un accordo di cessate il fuoco da parte dei rappresentanti libici raggiunto a Ginevra il 23 ottobre.