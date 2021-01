A Dubai una fabbrica di alluminio tutta a energia solare Permetterà la produzione di 40.000 tonnellate nel primo anno

(ANSAmed) - NAPOLI, 25 GEN - Gli Emirati Arabi Uniti saranno il primo Paese al mondo a produrre alluminio con l'energia solare. Il traguardo fa parte della strategia di sostenibilità di Dubai e ha visto l'annuncio da parte della Dubai Electricity and Water Authority (Dewa) e l'Emirates Global Aluminium (EGA) della produzione di alluminio usando l'energia del sole. La Dewa fornirà infatti la fonderia della EGA's con 560.000 megawatt ogni ora di energia solare direttamente dal Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park, energia che basta per la produzione di 40.000 tonnellate di alluminio nel primo anno, con possibilità di significative espansioni. Il nuovo alluminio così prodotto sarà commercializzato con il nome di CelestiAL.



"Questo traguardo - ha spiegato al Khaleejtimes Saeed Mohammed Al Tayer, amministratore delegato della Dewa e vicepresidente della EGA - conferma la nostra seria intenzione di raggiungere la visione di Mohammed bin Rashid Al Maktoum nel costruire una nuova economia verde negli Emirati Arabi Uniti, e nel raggiungere l'obiettivo della Strategia della Energia Pulita a Dubai 2050, diversificando le fonti energetiche e fornendo il 75% della produzione energetica dell'emirato da fonti pulite entro il 2050. Per raggiungere questi obiettivi abbiamo lanciato iniziative e progetti come il Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park, che è il più grande siti di energia solare al mondo che raggiungerà una capacità di 5,000 megawatts entro il 2030.



Questi nuovi traguardi ci permettono di proseguire una via che già nel 2019 ha visto Dubai ridurre le emissioni di anidride carbonica del 22%".



Abdulnasser Bin Kalban, direttore esecutivo della EGA, ha sottolineato che "l'alluminio è leggero, forte e infinitamente riciclabile e queste proprietà significano che questo materiale ha un ruolo vitale nel futuro sostenibile. Il Celestial, fatto negli Emirati con l'energia solare, tenderà a modernare la vita di tanti nel mondo proteggendo il pianeta per le future generazioni". (ANSAmed).