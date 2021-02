Energia: in Spagna nuovi progetti Eni in energie rinnovabili Accordo con X-Elio per progetti fotovoltaici da 140 megawatt

(ANSAmed) - MILANO, 18 FEB - Eni ha siglato un accordo con X-Elio per l'acquisizione di tre progetti fotovoltaici nel sud della Spagna per una capacità complessiva di 140 megawatt. Eni e X-Elio hanno inoltre avviato le discussioni per una collaborazione strategica tra le due aziende per lo sviluppo di progetti di energia verde in Spagna, dove Eni punta a una crescita pari a 1 GW nei prossimi 5 anni, contribuendo al raggiungimento dell'obiettivo di 5GW di capacità installata da rinnovabili entro il 2025.



In base all'intesa, il trasferimento dei progetti sarà soggetto alle consuete autorizzazioni, a partire dal secondo semestre del 2021. Eni sarà responsabile della realizzazione degli impianti e della commercializzazione dell'energia elettrica.



"Questa iniziativa rafforza in modo significativo la presenza di Eni nel mercato spagnolo - commenta Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni - con un grande investimento nel campo delle energie rinnovabili e integra i business dell'azienda già esistenti nella regione".(ANSAmed).