Med: a Marsiglia forum internazionale gioventù e innovazione

(ANSAmed) - NAPOLI, 6 NOV - Sarà "Priorità alla gioventù e innovazione" il tema al centro della seconda edizione di 'Mediterraneo del futuro', l'iniziativa in programma a Marsiglia il 12 e 13 novembre. Il Forum presenterà una serie di workshop e tavole rotonde per cercare come collaborare per creare un ambiente favorevole per la gioventù e l'innovazione nel Mediterraneo.



Mediterranean of the Future riunirà attorno al tavolo rappresentanti dei governi mediterranei, autorità regionali e locali, esperti di organizzazioni francesi e internazionali, giovani imprenditori e rappresentanti del mondo accademico provenienti da Paesi europei e da Egitto, Algeria, Marocco, Giordania e altri Paesi della sponda Sud. Cinque i workshop previsti: Innovazione e occupazione: educare i giovani a pensare in modo diverso alle soluzioni per il futuro; Gioventù e imprenditorialità: sviluppo di ecosistemi per stimolare l'innovazione e l'impatto degli imprenditori; Gioventù: guidare il cambiamento nel Mediterraneo; Giovani costruttori della città Mediterranea del futuro; Pensa e costruisci insieme un futuro auspicabile nel Mediterraneo. All'apertura della due giorni è previsto l'intervento di Johannes Hahn, commissario europeo per l'allargamento e la politica di vicinato. Il Forum arriva un anno dopo la prima edizione che lanciò nel 2017 da Marsiglia un "Impegno comune per gli accordi sul clima".



