Tunisia: EuroMed Rights fa il punto su diritti umani

TUNISI - In occasione della consultazione tripartita "Società civile-Tunisia-Ue" organizzata dal Ministero degli Esteri tunisino e dalla delegazione dell'Ue in Tunisia per il Sottocomitato "Diritti umani, democrazia e Stato di diritto" che si terrà il 26 gennaio prossimo, EuroMed Rights, sulla base delle raccomandazioni formulate dai suoi membri e partner, ha pubblicato una nota sullo stato dei diritti umani in Tunisia nella quale formula alcuni consigli sulle future azioni da adottare in materia.



"Se dalla rivoluzione del 2011 la Tunisia ha compiuto progressi significativi in materia di diritti umani e libertà fondamentali, resta tuttavia ancora molto da fare per tradurre in pratica le leggi adottate e armonizzare l'arsenale legislativo con la Costituzione e le convenzioni internazionali ratificate dalla Tunisia", scrive l'Ong invitando ad adottare le seguenti misure. Per quanto riguarda lo stato di diritto, la governance e la democrazia, istituire la Corte costituzionale, poi altri enti pubblici indipendenti, riformare il sistema giudiziario, rafforzare il controllo del finanziamento delle campagne elettorali e dei partiti politici. Per quanto riguarda la garanzia delle libertà fondamentali: migliorare le norme della libertà di associazione e di coscienza, i diritti delle persone Lgbtqi. Poi garantire l'uguaglianza di genere, lottare contro tutte le forme di discriminazione e violenza contro le donne; promuovere i diritti economici, sociali, culturali e la lotta alla povertà e all'esclusione. Lottare contro le disuguaglianze di accesso ai servizi sanitari in periodo di pandemia. Porre la tutela dei diritti dei migranti e dei rifugiati al centro delle politiche migratorie e includere maggiormente la cd "società civile" nelle decisioni pubbliche.



Maggiori informazioni a https://www.slideshare.net/EuroMedRightsTunisia/tat-des-lieux-de s-droits-humains-en-tunisie-janvier-2021