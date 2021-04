TheSwitchers.org sostiene imprese sostenibili in 5 paesi Med

TUNISI - Stimolare l'imprenditorialità sostenibile sostenendo le startup verdi in Tunisia, Spagna, Italia, Libano ed Egitto è l'obiettivo della piattaforma online "TheSwitchers.org", dedicata lanciata dal Centro regionale di attività per il consumo e la produzione sostenibili (Scp/Rac), ospitato dall'Agenzia dei rifiuti della Catalogna (Spagna).



La piattaforma, completamente gratuita, è stata sviluppata nell'ambito del programma SwitchMed, finanziato dall'Ue per stimolare l'imprenditorialità sostenibile. Essa aiuterà gli imprenditori a trasformare le loro idee di business model in startup verdi di successo nel settore tessile e della moda nei paesi del programma Eni Cbc Med. La piattaforma consente interazioni tra imprenditori, fornitori di business, mentori e istituzioni finanziarie interessate a sviluppare nuovi modelli di business nell'economia verde e circolare. Attraverso il suo toolkit, "TheSwitchers.org" fornisce ai suoi utenti un insieme unico di metodologie e strumenti per lo sviluppo aziendale sostenibile, progettato e digitalizzato da Scp/Rac, per renderli accessibili a un pubblico più ampio. Inoltre, "TheSwitchers.org" ospita SwitchersFund, la piattaforma che fornisce servizi di finanziamento e supporto alle imprese verdi nella regione del Mediterraneo, nonché la piattaforma virtuale Switchers Community dove possono incontrarsi imprenditori con una comune passione per l'ambiente. Il 28 aprile 2021 si terrà un webinar dedicato alla presentazione di questa nuova piattaforma.