Alfano a Essebsi, pieno sostegno a percorso democratico Ministro Esteri, 'investire ancora su rapporto strategico'

(ANSAmed) - TUNISI, 16 GEN - Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Angelino Alfano, è stato ricevuto oggi al Palazzo di Cartagine dal presidente della Repubblica tunisina, Beji Caid Essebsi, al quale ha portato "la testimonianza del pieno sostegno dell'Italia alle istituzioni e al percorso democratico e di sviluppo socio-economico della Tunisia, modello esemplare nel Mediterraneo". Lo ha scritto la Farnesina in un messaggio su twitter. In mattinata, Alfano aveva incontrato il suo omologo tunisino Khemaies Jhinaoui.



"La democrazia tunisina è essenziale per la stabilità dell'area. Vogliamo investire ancora su un rapporto bilaterale che consideriamo strategico sulla base degli importanti accordi perfezionati nel 2017", ha detto ancora Alfano, secondo un tweet della Farnesina, dopo aver incontrato Chahed. (ANSAmed).