Serbia: Di Maio, pieno sostegno a allargamento Ue Incontro alla Farnesina con collega serbo Ivica Dacic

(ANSAmed) - ROMA, 11 GIU - "Ci sono giovani generazioni nei Balcani occidentali che hanno tanta voglia di diventare cittadini europei e in un momento in cui dall'Unione Europea va via qualcuno, noi lavoriamo su quelli che vogliono arrivare". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi di Maio, alla Farnesina dopo il suo incontro con il collega serbo Ivica Dacic, ribadendo il pieno sostegno dell'Italia all'allargamento dell'Unione europea alla Serbia. "Queste giovani generazioni possono contribuire al futuro dell'Ue e noi lavoriamo al processo di allargamento per quanto riguarda gli amici serbi ma anche gli amici albanesi e della Macedonia del Nord", ha precisato. "Anche durante la pandemia dal punto di vista del processo di allargamento ai Balcani occidentali abbiamo registrato l'inizio del processo per quanto riguarda Albania e Macedonia del nord - ha aggiunto il ministro, precisando che "questi sono stati passaggi importanti che però ci ricordano che c'e' un negoziato aperto per quanto riguarda a Serbia che non possiamo assolutamente né dimenticare né pensare che possa passare in subordine". "Per noi i Balcani occidentali sono una regione fondamentale non solo l'Italia ma per tutta l'Unione europea e per il Mediterraneo", ha concluso.



"L'Italia - ha risposto Dacic - è il nostro vero Paese amico che ringraziamo per tutto il supporto e l'aiuto che ci sta dando sul cammino verso l'integrazione". "Vorremmo - ha aggiunto - che l'Italia diventasse a pieno titolo l'ambasciatore della Serbia sul suo cammino europeo".



Di Maio ha poi fatto sapere di aver "parlato anche dell'interscambio commerciale e delle nuove opportunità che soprattutto sull'innovazione possiamo mettere in piedi" aggiungendo di sperare che prima possibile si possa organizzare un business forum per nuove imprese e per imprese che già operano nei due Paesi.(ANSAmed).