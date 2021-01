A Firenze oltre 50 eventi, mostre, concerti dedicati a Dante Tante le iniziative per i 700 anni morte del Sommo Poeta

(ANSAmed) - FIRENZE, 11 GEN - Oltre 50 eventi tra mostre, lezioni, concerti, premi e iniziative letterarie per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri: è ora online il sito che riunisce tutte le iniziative di enti e istituzioni fiorentine riunite nel comitato organizzatore.



Tra queste 'Alberi In-Versi', la mostra dedicata a Giuseppe Penone che gli Uffizi ospiteranno per le celebrazioni del 2021.



L'esposizione prevede l'installazione in piazza della Signoria a Firenze di due alberi sovrapposti come chiaro riferimento al tema dantesco dell'albero rovesciato. La Fondazione teatro del Maggio musicale fiorentino ha in programma tre iniziative: la lettura della Divina Commedia al teatro Goldoni, una produzione concertistica diretta da Riccardo Muti che toccherà le tre città dantesche (Ravenna, Firenze e Verona) a settembre 2021 e la commissione a Luca Francesconi di un brano dedicato a Dante che verrà eseguito in occasione dell'inaugurazione del nuovo auditorium fiorentino e sarà diretto da Zubin Mehta.



'La mirabile visione. Dante e la Commedia nell'immaginario simbolista' è il titolo della mostra del museo del Bargello dedicata alla percezione della figura di Dante nel contesto letterario tra Otto e Novecento. Il museo organizza anche un'altra rassegna dedicata questa volta alla ricostruzione del rapporto tra Dante e Firenze dagli anni immediatamente successivi alla morte del poeta (1321) fino alla metà del Trecento.



L'Accademia delle Arti del disegno lancia invece un premio artistico per giovani artisti under 40 chiamati ad affrontare il tema dell'esilio dantesco. (ANSAmed).