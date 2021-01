Arte: da quella egizia a contemporaneo,incontri su Fb Uffizi Dal 13 gennaio al 26 maggio ogni mercoledì

(ANSAmed) - FIRENZE, 11 GEN - Ripartono dal 13 gennaio, per proseguire fino al 26 maggio, i 'Dialoghi d'arte e cultura', le conferenze settimanali del mercoledì agli Uffizi, alle quali si potrà partecipare in diretta streaming sulla pagina Fb delle Gallerie degli Uffizi.



Venti gli appuntamenti della nuova serie, curata da Fabrizio Paolucci e che "affronterà - si spiega - aspetti dell'arte e della cultura da punti di vista nuovi ed inediti, articolandosi in cinque diverse sezioni: 'Dietro le quinte', 'Tesori dai depositi', 'Capolavori su carta', 'Laboratorio Universale' e, nuovo argomento, 'Gli Uffizi e il territorio'".



I temi al centro delle conferenze spaziano "dalle collezioni degli Uffizi e dal patrimonio della Toscana, a questioni più universali che riguardano la psicologia degli artisti, la museologia, le correnti artistiche". (ANSAmed).