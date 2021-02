Summit Cultura Abu Dhabi, focus su economia della cultura Dall'8 al 10 marzo riflessioni sulla resilienza post-covid

(ANSAmed) - ROME - Il 'summit sulla Cultura' di Abu Dhabi tornerà dall'8 al 10 marzo per la quarta edizione che si terrà in modalità virtuale.



Il tema di quest'anno del summit, organizzato dal dipartimento di Cultura e Turismo del Paese emiratino, è 'L'economia culturale e l'economia della cultura'. L'evento porterà insieme i leader culturali e gli esperti nei campi dell'arte, del patrimonio culturale, dei musei, dei media e della tecnologia con l'obiettivo di esplorare le opportunità per l'innovazione culturale in un mondo post-covid 19.



In linea con l'Anno Internazionale dell'Economia Creativa per lo Sviluppo Sostenibile lanciato dall'Unesco per il 2021, il summit della Cultura discuterà le sfide delle industrie creative e culturali ed esplorerà "approcci adattabili, resilienti e collaborativi" per ricostruire e sostenerle, riferisce il quotidiano The National.



Inoltre il summit rifletterà su come i musei d'arte e le esposizioni biennali possono adattarsi alle nuove realtà e come le istituzioni culturali possano migliorare i fondi in uno scenario economico incerto. Tra gli altri temi spiccano: come sarà l'economia culturale post covid? Come le migrazioni di massa possono impattare l'economia culturale? Che ruolo può avere l'economia della cultura e e le industrie culturali e creative nella resilienza urbana? L'Unesco torna a essere parte quest'anno dell'organizzazione del summit insieme alla Fondazione Solomon R Guggenheim.



Parteciperanno anche musei locali come il Louvre Abu Dhabi, il Berklee Abu Dhabi e la Fondazione Culturale di Abu Dhabi.(ANSAmed).