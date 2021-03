Economia: Forum Tunisino Libico l'11 marzo a Sfax Ben Youssef, imprese riattivino contratti con imprese libiche

(ANSAmed) - TUNISI - Il governo libico chiede alle imprese tunisine che avevano concluso contratti nell'ambito del programma "Libya of Tomorrow", sospeso nel 2010, di riattivarli e avviare le consultazioni con le loro controparti per tornare al lavoro. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio di Affari Tunisia-Africa (Tabc) , Issam Ben Youssef, annunciando la tenuta del terzo Forum economico tunisino-libico l'11 marzo a Sfax, evento al quale parteciperanno oltre 200 imprenditori tunisini e 100 libici operanti nei settori delle costruzioni, del commercio, dell'industria e dei servizi, e vari ministri, alti funzionari governativi, leader di istituzioni pubbliche e private.



Il forum, il cui tema è "Speranza e sfida per costruire un'economia integrata", esaminerà le difficoltà che devono affrontare i leader aziendali in entrambi i paesi, in particolare le questioni relative ai trasporti e alla logistica, il sostegno del settore bancario alle imprese e l'assistenza delle istituzioni governative. "La Tunisia resta il partner strategico della Libia e né la Turchia né l'Italia potrebbero prendere il suo posto su questo mercato", ha affermato Ben Youssef, di ritorno da una visita in Libia durante la quale ha incontrato diversi operatori qualificati.(ANSAmed). (ANSA).