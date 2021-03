Concerto Teatro Regio di Torino a sostegno migranti Bosnia In collaborazione con Ambasciata d'Italia. In streaming 8 aprile

(ANSAmed) - SARAJEVO - Il Teatro Regio di Torino e i suoi artisti dedicano un concerto per la raccolta fondi a favore delle organizzazioni Caritas Italiana, Croce Rossa Italiana e Ipsia-Acli, impegnate a sostenere la risposta umanitaria per migranti e richiedenti asilo in Bosnia-Erzegovina. L'iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione dell'Ambasciata d'Italia in Bosnia Erzegovina. Il concerto sarà trasmesso gratuitamente in streaming giovedì 8 aprile alle ore 20, contemporaneamente sul sito del Teatro Regio e su quello dell'Ambasciata d'Italia in Bosnia-Erzegovina, oltre che su Rai5.



"Dall'Italia è stata registrata una straordinaria sensibilità: associazioni e privati cittadini si stanno mobilitando per contribuire a far fronte in modo coordinato ed efficace all'emergenza. Condividiamo l'appello a dare contributi finanziari alle organizzazioni italiane che operano nei centri di accoglienza, e non beni materiali, per i quali sussistono problemi di disinfezione, stoccaggio e distribuzione", spiega l'ambasciatore italiano in Bosnia Erzegovina, Nicola Minasi, che prosegue: "Attraverso contributi a organizzazioni come Caritas Italiana, Croce Rossa Italiana e IPSIA-ACLI, sarà infatti possibile acquistare direttamente in loco il materiale necessario, evitando sprechi e fornendo così sostegno anche all'economia locale, già fragile e messa a dura prova dalla pandemia".



L'iniziativa promuove i meccanismi per sostenere gli interventi delle tre organizzazioni umanitarie che operano a favore delle popolazioni migranti in Bosnia Erzegovina e lungo la Rotta balcanica, tra i quali le donazioni ai conti correnti bancari messi a disposizione per contribuire a risolvere l'emergenza: IT24C0501803200000013331111 (Caritas Italiana) con causale: "Europa/ Rotta Balcanica" IT93H0200803284000105889169, con causale: "Croce Rossa Italiana - Emergenza Bosnia" IT35S0501803200000011014347 (IPSIA-ACLI) con causale: "Rotta Balcanica".(ANSAmed).