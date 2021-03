Musica: Abu Dhabi, concerto di 128 musicisti da 20 Paesi 'Hekayat' di Darwish,online artisti appariranno insieme su palco

(ANSAmed) - NAPOLI - Una performance che attraversa il mondo grazie a 13 composizioni suonate da 128 musicisti in 20 paesi, celebrando le tradizioni musicali e la cultura di ogni continente. E' il concerto virtuale prodotto da Abu Dhabi Festival, che si svolgerà il 30 marzo, dal titolo "Hekayat: Symphonic Tales", l'opera del compositore emiratino Ihab Darwish.



Sulla piattaforma abudhabifestival.ae il concerto, grazie a un raffinato espediente tecnologico, vedrà gli artisti, registrati separatamente, apparire come un'unica orchestra sul palco del lussuoso Emirates Palace Auditorium di Abu Dhabi. In effetti le singole esibizioni sono state sincronizzate digitalmente e l'innovativa tecnologia di post-produzione ha permesso di collocare tutti gli artisti all'interno di un modello 3D virtuale del palco. Per l'occasione Ihab Darwish riunisce un autorevole gruppo di musicisti internazionali, tra cui l'illustre Beethoven Academy Orchestra di Cracovia, diretta dal maestro Tomasz Tokarczyk, il VOX Chamber Choir, il tenore José Cura, gli artisti Sara Andon, Kodō, Carlos Piñana e Kinan Azmeh. L'evento rappresenta anche l'impegno di Abu Dhabi Festival nel promuovere la diplomazia culturale e sostenere la crescita delle arti dello spettacolo negli Emirati Arabi Uniti e in tutto il mondo".(ANSAmed).