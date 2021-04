Dopo Lecce, Dior sceglie Atene per la sua collezione Cruise Sfilata il 17 giugno nella capitale greca

(ANSAmed) - ROMA, 23 APR - Maria Grazia Chiuri ha scelto Atene per la presentazione della sua collezione Cruise 2022 il prossimo 17 giugno. Lo ha annunciato Dior in un comunicato.



"La Maison ha scelto Atene, culla della civiltà occidentale e delle arti europee", si legge nella nota in cui si sottolinea che "la sfilata prolungherà la magia dello show creato nel 2020 a Lecce nel rispetto totale delle misure sanitarie in vigore".



Dior non ha precisato se l'evento sarà con o senza pubblico.



La collezione Cruise 2022 renderà omaggio all'iconica sfilata di Christian Dior al Partenone nel 1951, ma non si svolgerà sull'Acropoli che quattro anni fa fu negata a Gucci. (ANSAmed).