Israele, per Natale previsti +20% pellegrini cristiani Ministro, 2017 si chiude con record arrivi, 3,5 milioni presenze

(ANSAmed) - ROMA, 22 DIC - Malgrado le forti tensioni nell'area e la disputa politico-diplomatica in atto sullo status di Gerusalemme, non si ferma il flusso dei pellegrini cristiani in visita in Terra Santa. A dirlo sono gli ultimi dati diffusi dal ministero del Turismo israeliano, che prevede un aumento del 20% di pellegrini cristiani nel periodo natalizio. ''Quest'anno abbiamo superato tutti i record precedenti in merito al turismo in arrivo e siamo pronti a concludere il 2017 con un record di 3,5 milioni di turisti, mezzo milione in più rispetto all'anno precedente'', ha fatto sapere il ministro del turismo israeliano Yariv Levin. ''Israele - ha sottolineato - invita i fedeli di tutte le religioni a pregare, adorare e visitare tutti i luoghi santi di Israele, in libertà e sicurezza''. Il Ministero del Turismo, fa sapere, sta lavorando per accogliere le decine di migliaia di turisti che hanno programmato di visitare Israele per il periodo natalizio. Dalle 15:00 del 24 dicembre fino alle 03:00 del giorno di Natale, il Ministero del Turismo offrirà un servizio navetta gratuito per i pellegrini che si recheranno da Gerusalemme e Betlemme e viceversa.



Secondo gli ultimi dati diffusi dal dicastero israeliano, oltre la metà di tutti i turisti che hanno visitato Israele nel 2016 - 2,9 milioni - erano cristiani. Nel solo mese di dicembre 2016, si erano registrati 120.000 pellegrini cristiani.



In particolare di questi 2,9 milioni di turisti, il 53% è cristiano, per il 38% cattolici, il 28% protestanti, il 28% ortodossi. Le mete più popolari sono Gerusalemme, mentre solo circa il 40% dei pellegrini cristiani visita Tel Aviv-Giaffa.



I siti più visitati dai cristiani risultano essere la Chiesa del Santo Sepolcro, il Quartiere ebraico, il Muro occidentale, la Via Dolorosa, il Monte degli Ulivi, Cafarnao, la Chiesa dell'Annunciazione e la Città di David. (ANSAmed).