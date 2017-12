ANSAmed: domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 18 DIC - Questi i principali avvenimenti di interesse per i Paesi euro-mediterranei previsti per domani: Douz (Tunisia): si apre il Festival internazionale del Sahara, fino al 31 dicembre, per avvicinarsi alla cultura delle tribù nomadi. (ANSAmed).