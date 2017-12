Netanyahu: 'La calma a Gaza dipende dalla stessa Gaza'

TEL AVIV - "La decisione che ci sia calma a Gaza o no dipende, prima di tutto da Gaza stessa": lo ha detto il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, sottolineando che Israele "non permetterà alcuna escalation da parte di Hamas o di altri elementi terroristici contro lo stato ebraico. Useremo ogni mezzo per difendere la nostra sovranità e la sicurezza dei cittadini israeliani".



Netanyahu ha anche sottolineato che non consentirà "a forze militari iraniane di stabilire basi in Siria da cui attaccarci".



"Ci muoveremo - ha aggiunto - per impedire la produzione di armi mortali e dannose dirette contro di noi".