Siria: Damasco risponde a Erdogan, 'tu sostieni terroristi' Dopo che presidente turco ha definito 'terrorista' Assad

(ANSAmed) - BEIRUT, 27 DIC - Il governo di Damasco ha accusato oggi la Turchia di sostenere "gruppi terroristi" in Siria, dopo che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il cui governo sostiene gruppi armati dell'opposizione siriana, ha definito quello siriano Bashar al Assad un "terrorista", responsabile della morte di "quasi un milione di siriani". "Erdogan ancora una volta cerca di trarre in inganno l'opinione pubblica in Turchia e di assolversi dai crimini che ha commesso contro il popolo siriano", ha affermato in un comunicato il ministero degli Esteri di Damasco. (ANSAmed).